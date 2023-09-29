CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, yaptığı açıklamada şunları bildirdi: "Alın size AKP'nin sonbahar hediyesi. Elektriğe %20 zam. Şaşırmadınız hiç değil mi sevgili Aydınlılar. Şaşırmıyoruz artık. Hiçbir zam haberine kulak bile kesilemiyoruz. Kanıksadık. AKP'nin elini milletin cebinin ta dibine kadar sokmasına şaşıramıyoruz. Ekonominin düştüğü içler acısı halin faturasını zaten çilesini çeken milletin sırtını eze eze sözüm ona düzeltmeye uğraşmasının sonucu bu. Milletin ekmeğinden, aşından, sırtındaki bir parça hırkadan, pazar filesindeki 3 domatesten, 250 gram kesikten tasarruf var ama bunların itibarından tasarruf yok. Milletin çocuğunun kışlık ayakkabısından tasarruf var ama bunların bindikleri arabalardan, kazandıkları paralardan tasarruf yok. Bakın bir araştırma yapılmış ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin %60'tan fazlası yoksulluk içinde. Adeta ekonomik olarak sürünerek okumaya çalışıyor. %88'i barınma sorunu çekiyor. Her iki öğrenciden birisi yeterli beslenemiyor. Genç beyinlerimiz Cumhuriyetin 100. yılını bu şartlar altında karşılıyor ama AKP’lilerin umurunda bile değil. Bakın Mustafa Savaş’a kendi sermaye koymuş ya da AKP yatırımı gibi kapalı işletmeleri teftiş ediyor. Komediye bakın komediye. En son şöyle Aydın salı pazarında, İncirliova pazarında, Nazilli Uzun Çarşı’da ne zaman gezdi hatırlayanınız var mı? Bir yürüse ya gezse ya görsek ya… Tam da elektriğe zam gelmişken, hem engin ekonomi birikimiyle millete anlatır neden zam geldiğini… İğneden ipliğe her şeyin neden durmadan zamlandığını. Bu millet sizi er meydanına, çarşıya pazara bekliyor Sayın Savaş, soracağı çok soru var, hasbelkader karar değiştirir gelirseniz dersinizi iyi çalışın derim, bütünlemeye kalmayın sonra."



