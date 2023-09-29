Nazilli’de yıkılan bayrak direği yenilendi

Milli ve manevi duyguların yaşatılması için çalışan Nazilli Belediyesi, kentin dört bir yanını şanlı Türk bayrakları ile donatmaya devam ediyor.

Yukarıörencik, Eycelli, Demirciler, Gedikaltı, Derebaşı, Kestel, Güzelköy, Kaşıkçılar ve Dallıca Mahalleleri’nin ardından Gedik’te Türk bayrağımızı dalgalandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Rengini şehitlerimizin kanından alan bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı köy meydanımızda bir kez daha dalgalandırdık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Gedik Mahallesi olarak taleplerinin anında yerine getirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Muhtar Ramazan Çelik; “Eski bayrak direğimiz rüzgar nedeniyle kırılmıştı. Başkanımızdan yenisi için talepte bulunduk. 3 gün içinde yenilendi. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.



