CHP Efeler Başkanı Süha Bayırlı, yaptığı açıklamada şunları bildirdi: "Türkiye'de birçok öğrenci ve ailesi, 2023/2024 eğitim ve öğretim yılına başlarken ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya gelmiş durumda bulunuyor. Bu zorluklar, ne yazık ki, AKP hükümetinin başarısız politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimi için gereken harcamaların artması, ailelerin sırtına büyük bir yük bindiriyor. Kırtasiye malzemeleri, okul ücretleri, öğle yemekleri ve servis ücretleri gibi masraflar, aile bütçelerini ciddi şekilde sarsıyor. Bunun sonucunda birçok aile, çocuklarının kaliteli bir eğitim almasını engelleyen ekonomik sıkıntılarla boğuşmaya devam ediyor.

AKP hükümeti, eğitim sistemine yeterli kaynak tahsis etmeyerek ve ekonomik dengeyi korumak yerine popülist politikalara odaklanarak bu sorunları daha da kötüleştiriyor. Eğitim, bir ülkenin geleceği için kritik bir öneme sahiptir, ancak maalesef son yıllarda eğitim bütçesinde yapılan kısıntılar, öğrenci ve ailelerin üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor.

Eğitim, her çocuğun hakkıdır ve ekonomik zorluklar nedeniyle hiçbir çocuğun eğitimden mahrum bırakılmasına izin verilmemelidir. Bu nedenle, hükümetin daha fazla kaynak tahsis etmesi ve eğitim sistemini güçlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca, ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak sosyal destek programlarının artırılması da elzemdir.

Hal böyleyken AKP'nin Aydın Milletvekilleri yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde ailelerin durumuna kayıtsız kalmaya devam ederken, yerel seçim hesaplarına gömülmüş vaziyette, ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara karşı üç maymunu oynamayı da ustalıkla sürdürüyor.

2023/2024 eğitim ve öğretim yılında öğrenci ve ailelerin yaşadığı bu ekonomik zorlukları göz ardı etmek yerine, hükümetin sorumluluk alması ve çözüm üretmesi gerekmektedir. Ülkenin geleceği, eğitimdeki bu sorunların üstesinden gelmeye bağlıdır"