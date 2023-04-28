AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Abak, gece gündüz demeden seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İncirliova programının ardından Nazilli'de köy ziyaretlerine devam eden Abak, mahalleliler tarafından büyük destek gördü. Yeşildere, Çobanlar ve Yaylapınar mahallelerinde vatandaşla buluşan Abak, meşalelerle karşılandı.

Gösterilen coşku ve destek karşısında vatandaşlara teşekkür eden Abak, "Aydın'ımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Vatandaşlarımızın bize verdiği destek ve güç ile birlikte 14 Mayıs'ı zaferle taçlandıracağız" diye konuştu.

AK Partili Abak'a ziyaretlerde AK Parti Aydın eski milletvekili Gültekin Kılınç, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, Gençlik Kolları, Kadın Kolları ile partililer eşlik etti.

"Vatandaşlarımızın desteğiyle zafere ulaşacağız"

Nazilli'de köy halkı tarafından meşalelerle karşılanan Abak, vatandaşlara destekleri için teşekkür etti. "Aydın'ımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gittiğimiz her yerde hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi bize güç veriyor" diyen Mustafa Abak, konuşmasına şöyle devam etti: "Sahada gözlemlediğimiz, vatandaştan aldığımız gayet olumlu bir enerji var. Bu enerji sahadaki performansımızı da daha olumlu yönde etkiliyor. Nazillimizde de vatandaşlarımız tarafından büyük destek ve coşkuyla karşılandık. Verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle 14 Mayıs akşamı Liderimiz, Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak ilan edeceğiz. AK Partimizi de Aydınımız başta olmak üzere Türkiye genelinde birinci parti olarak rekor bir oyla zafere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Haber: Ebru Paksoy