Bunlar da ilginizi çekebilir

Akşener ve Yavaş’ın ortak mitingi, Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Kent Meydanı’nda saat 13:00'de başlayacak.

Akşener ve Yavaş , Aydınlı vatandaşlara hitap ederek 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyecek.

İyi Parti Lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, bugün saat 13.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda Aydınlılara seslenecek.

13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerine sayılı günler kala bugün Aydın, büyük bir mitinge ev sahipliği yapacak.

Kılıçdaroğlu ve Karakoz afişlerine provokatif saldırı

Kılıçdaroğlu ve Karakoz afişlerine provokatif saldırı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.