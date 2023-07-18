Aydın’ın Efeler ilçesinde sebze ve meyve fiyatları vatandaşların cebini yaktı! Ülkemizde artan son zam oranları ve ÖTV artışı pazarda sebze ve meyve etiketlerine de yansıdı.

Aydın’ın en büyük pazarı olan Salı pazarı da bu zamlardan nasibini aldı. Aydınlılar, pazarda gördükleri manzarayla şaşkına döndü. Fiyatların artması vatandaşın cebini yakarken pazarcı esnafı da durumdan çok memnun olmadıklarını dile getirdi.

Salı pazarı esnaflarından Halil Keskin şu ifadelere yer verdi; “Mazot fiyatlarının bir anda artması, alınan sebze ve meyvenin fiyatlarının da artması demek. Bizde ister istemez pazarda bunu yaşıyoruz. Vatandaşın alım gücü zaten düşük. Kilo ile sattığımız sebzeyi şimdi gramla satıyoruz. Hem biz esnaf olarak hem de vatandaşlar bu durumdan muzdarip ama yapacak bir şey yok.”

Pazardaki artan fiyatlar ile meydanlar boş kalırken pazara gelen halk da sessiz kalmadı. Aydınlı bir vatandaş olan Nefise Güler: “Faturalar iyice cebimizi yakarken ekonomi de bir yerden vurdu. Çocuklarımıza doğru düzgün sebze meyve yediremiyoruz. Pazarı hiç bu kadar boş görmemiştim. Gerçekten çok yazık. Ekonomi böyle giderse vay halimize.” İfadelerini kullandı.

Tüketici bu duruma sessiz kalmazken üreticiler de vatandaşa hak verdi. Ancak kendi giderlerini düşünmek zorunda kaldıklarını belirten pazarcı esnafı, fatura ve poşet fiyatlarına da değindi.

Bugünün sebze ve meyve fiyatları ise şöyle:

Domates: 20 TL-40 TL, Salatalık: 20TL, Börülce:50TL, Kavun:20-30TL, Kiraz:20TL-50TL, Muz:30TL, Limon:20TL, Biber:20TL-25TL, Karpuz:5TL

HABER: Zeynep Özge Çümlek – Berna Aydın