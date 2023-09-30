Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son günlerde uyuşturucu madde kullanımı ve satışına gerçekleştirdikleri operasyonlar çerçevesinde 5 buçuk kilogram kubar esrar ve 0.9 kilogram reçine esrar ile muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 31 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye geneli 20 ilde jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve ’Narkogüç’ adı verilen 90 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmalar dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen ’Narkogüç’ operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerini yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.



