Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir dizi etkinliklerle kutlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, birbirinden güzel sanatçıları Aydınlı gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede 18 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek olan Melek Mosso konseri için de hazırlıklar Atatürk Kent Meydanı’nda tamamlandı. Birbirinden güzel şarkılarını Aydınlı gençler için seslendirecek olan Mosso konseri öncesinde Atatürk Kent Meydanı’nda hazırlanan konser alanı ve sahne kurulumu tamamlanırken, etkinlikler çerçevesinde 2 güne yayılan konserlerde 18 Mayıs akşamı Melek Mosso, 19 Mayıs akşamı ise Soner Sarıkabadayı sahne alacak.