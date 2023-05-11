Çine’de üreticilere seslenen Başkan Çerçioğlu, Aydın'ın ekonomisinin yarısının tarıma dayalı olduğunu hatırlattı. Başkan Çerçioğlu, üreticilerin girdi maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu bildiklerini belirtip her zaman üreticinin yanında yer aldıklarının altını çizdi.

Çine ziyaretinde Başkan Çerçioğlu'na Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer ile Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Ziya Yılmaz eşlik etti.

Üreticilere seslenen Başkan Çerçioğlu, "Üreticinin girdi maliyetlerinin yüksekliğini hepimiz biliyoruz. Bizler her zaman üreticinin yanında olduk. Tarlada kalan her ürünü ederinde satın aldık ve ihtiyaç sahiplerine verdik. Şimdiye kadar gübre, koyun hibesinde bulunduk. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmadık. Hep adil ve eşit davrandık" dedi.

Aydın'da sosyal belediyeciliği tam anlamıyla uyguladıklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, hedeflerinin bunu tüm Türkiye'ye yaymak olduğunu söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Türkiye'de çok ciddi bir yoksulluk var. Tencerenin ne kadar zor kaynadığını kadınlarımız çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Çine Pazarı'ndan alışveriş de yapan Başkan Çerçioğlu, pazarcı esnafına hayırlı işler diledi.