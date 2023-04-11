Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri ekipleri, Germencik Şehit Cafer Sokak’ta sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.



Vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, birçok ilçede eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım İşleri ekipleri bu çerçevede, Germencik Şehit Cafer Sokak’ta da sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, yola şerit çizgilerinin çizilmesi ile tamamlanacak.



Yol yapım çalışmalarına kent genelinde devam ettiklerini ve vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmeleri için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu; "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Ekiplerimiz de planlı ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.