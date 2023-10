Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması amacıyla işe aldığı kadın çalışanların sayısı artıyor. Marsias Kadınları Üretim Merkezi projesiyle kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını sağlayan Başkan Dinçer, sahada çalışan kadın personelin sayısını da artırıyor. Temizlik İşleri Birimi’nde görevlendirdiği kadın çalışanlarla ilçede bir ilki gerçekleştiren Çine Belediyesi’nde son olarak iki kadın şoför daha iş başı yaptı. Temizlik İşleri Birimi bünyesinde göreve başlayan kadın çalışanlar, kullandıkları çöp taksiler ile sokakları temizlerken aile ekonomisine de katkı sağlıyorlar. Cadde ve sokakları kendi evleri gibi temizleyen kadın çalışanlar, çalışma azimleriyle de örnek oluyorlar.

“ÇİNE’YE KADIN ELİNİN DEĞDİĞİNİ FARK ETTİRECEĞİZ”



Kendilerine verdiği destek için Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’e teşekkür eden kadın çalışan Fatma Ünal, araba kullanmayı çok sevdiğini belirterek, şunları söyledi:

“İlk araç kullanmaya başladığımızda halkımız hem şaşırdı hem de büyük destek oldu. Çok severek yapacağım bir iş istiyordum. Başkanımızın da desteğiyle işe başladım. Yaptığım işle gurur duyuyorum. Biz de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi güçlü kadınlar olacağız. Çine’ye kadın elinin değdiğini fark ettireceğiz. Kadınların başaramayacağı hiçbir iş yok. Yeter ki istesinler.”



“İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM”



Araba ve motor kullanmasını çok sevdiğini ifade eden kadın şoför Selinay Yıldız, “İşimi çok severek yapıyorum. Bize bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.



BAŞKAN DİNÇER: ONLARIN GÜCÜ VE DESTEĞİ İLE İLÇEMİZ DAHA DA GÜZELLEŞECEK



Kadın şoförlere yeni işlerinde başarı dileğinde bulunan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, “Kadınlar, hayatın her alanında var olduklarını bir kez daha gösterdiler. Erkeklerin yaptıkları her işi yapabildiklerini bir kez daha kanıtladılar. Kadın çalışanları iş dünyasında görmek bizi çok mutlu ediyor. Kadın çalışanlarımızın gücü ve desteği ile ilçemiz daha da güzelleşecek. Kadınların her alanda söz sahibi olabilmeleri için çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.