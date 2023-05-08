AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Savaş ile birlikte AYESEB’i ziyaret eden AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, 4 Şubat’a Aydın’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kısa süre sonra yeniden konuk edecek olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Esnaf temsilcilerine seslenen Başkan Ökten şöyle konuştu: “Amacımız, Aydın'a katma değer katabilmek, Aydın’ın ihtiyaçlarını, hızlıca giderebilmek. Bu tespitler noktasında da sizlere ayrı bir önem veriyoruz. Sizi dinleyeceğiz ki eksikleri hızlıca halledelim. İnşallah seçim sonucumuzla Aydın’da birinci parti sonucunu aldığımızda sizlere gerçekten çok daha güçlü hizmet veriyor olacağız. Sonrasında da yerel yönetimlerde, yani AK Parti'nin 2024’teki yerel seçimlerde de birinci parti çıkması dahilinde çok iddialı bir şekilde söylüyorum, Büyükşehir belediyesini kazanma yönünde gayretli adımlarımızı sizler de göreceksiniz. Sonuca da dahil olacağını inanıyorum. Bizim derdimiz, sizlerin dertleri.”

Yaklaşık üç ay gibi kısa bir sürenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’a gelecek olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydeden Gökhan Ökten, “Cumhurbaşkanımızı yarın yeniden Aydın’da ağırlayacağız. Bildiğiniz üzere önemli müjdeleri için Salı gününü işaret etmişti. Önemli açıklamaları, müjdeleri olacak. Bu da Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda nasip olacak” diye konuştu.