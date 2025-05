DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kadir Kerimoğlu yaptığı açıklamada "Kalıcı barışın tartışma yeri televizyon ekranları değil TBMM’dir" dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kadir Kerimoğlu, Kürt sorununun çözümü barış sürecine ilişkin açıklama yaptı. Kerimoğlu, açıklamasında sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Abdullah Öcalan'ın olumlu cevap vermesi ile önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Bu tarihi fırsatın, işine gelmeyen bazı kesimler tarafından provoke edilmek istendiğini görmekteyiz. Bu tarihi fırsatı kaçırmama adına bu kesimlere fırsat verilmemelidir. Bu nedenle olgunlaşmış bu sürecin bundan sonraki tartışma yeri TV ekranları değil TBMM olmalıdır" dedi.

"Barış süreci kapalı kapılar ardında değil tüm siyasi partiler sürece dahil edilerek yürütülmelidir" diyen Kerimoğlu, şöyle devam etti: "Bu süreç TBMM’de şeffaf, samimi ve her yönü ile açık bir şekilde gündeme getirilmelidir. Bu konu kesinlikle televizyon ekranlarında reyting ve partiler arasında oy malzemesi yapılmadan sürdürülmelidir. Niyetleri beli olmayan kesimlerin veya süreci baltalamak isteyenlerin ağzına sakız yapılmamalıdır. Gerekirse beli bir süre için yayın yasağı konulmalıdır. Ayrıca bu sürecin içindeki muhatap kesimler genişletilmelidir. Bu ülkede samimi ve kalıcı bir barışın hakim olması isteniyorsa bu sürece STK’lar, kanaat önderleri, iş insanları, spor ve sanat camiasından makul isimler ile birlikte tarihçiler ve din adamları da dahil edilmelidir. Kalıcı barış ve daha özgür, daha refah bir Türkiye için yeni anayasa değişikliği şart. Bilindiği gibi ülkemiz, yaklaşık elli yıldır 12 Eylül askeri darbe gölgesinde ve baskılar altında hazırlanan anayasa ile yönetiliyor. Askeri darbe sonrası her ne kadar sivil yönetimler bu ülkeyi yönetmişse de bağlı oldukları Anayasa darbe anayasasıdır. Bu nedenle bu barış süreci ile birlikte ülkemizin; huzura, refaha, düşünce özgürlüğüne ve demokratik bir anlayışa kavuşmasını istiyorsak yeni bir anayasa çalışmaları derhal TBMM’de gündeme getirilmelidir.

AK Parti ve MHP’nin başında oldukları hükümetin getirmiş olduğu başkanlık sistemi ve bu sisteme dayalı yönetim, ülkemize hiç bir alanda başarı getirmediği gibi özgürlük, demokrasi, düşünce özgürlüğü ve uluslararası alanda olumlu hiç bir noktaya ulaştırmamış ve başarısız olmuştur. Dolayısı ile bu sorunların çözüm yeri güçlü bir TBMM ve parlamenter sistemdir. Bu nedenle, hiç zaman kaybetmeden bir an evvel güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün önü açılmalıdır. Biz Deva Partisi olarak çözüm odaklı alınacak her kararın yanında olmaya ve ülkemizin bu karanlık günlerden çıkması adına yapılacak her şeyi büyük bir cesaretle yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." açıklamasında bulundu.