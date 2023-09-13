Aydın’da trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulmasına yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri tarafından verilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’ndeki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinlerine trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı.



