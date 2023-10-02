CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, yaptığı açıklamada zamları eleştirdi. Bayırlı, şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ülkemizde elektriğe %20 birden zam geldi. Demiştik ki; göreceksiniz iğneden ipliğe her şeye yine zam gelecek. Bu hafta ise sanayicinin, küçük ve orta ölçekli işletmecinin kullandığı doğalgaza da %20 birden zam açıklandı. Sözün özü elektriğe zam gelir de doğal gaz durur mu? AKP hükümeti resmen sanayicimize, küçük işletmecimize dahi “üretme” sen diyor. Rekabet de etme. Senin üretim maliyetlerini hiçbir koşulda dış pazarda rekabet edemeyeceğin, iç pazarda ise alıcı bulamayacağın kadar yükseltiyorum. İşçi mi çıkarırsın ne yaparsan yap… Sen üretmeyince ya da daha da pahalı üretince de millet ne yerse yesin… Daha doğrusu; yiyemesin, tüketemesin. Benim ekonomiye bakışım budur diyor AKP hükümeti. Zaten yıllardır krizdeki Türkiye ekonomisi daha da küçülsün, daha da işlemez hale gelsin. Bu millete reva görülen bu yönetim tarzını, bütün hemşerilerimizin vicdanının takdirine bırakıyorum. Kredi borçlarıyla, kredi kartlarıyla zaten çıkmazda olan küçük esnafımız bundan sonra sıkacak tek bir delik bile kalmayan kemerlerini nefessiz kalırcasına yine sıkmaya çalışacak. Zaten hayatımızın her alanında haftalık gördüğümüz etiket zamlarını bundan sonra günlük göreceğiz.



"SAVAŞ BAKALIM ZAM YAĞMURUNA GIK DİYEBİLECEK Mİ?"



Sokaklarımızda, pazarlarımızda, esnafımızın, halkımızın arasında bir türlü göremediğimiz, AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, bakalım bu zam yağmuruna gık diyebilecek mi? Tabii ki hayır. Onun derdi başka… Ama Sayın Savaş bak sana centilmence bir tüyo vereyim; milletin tek bir gündemi var, o da batırdığınız ülke ekonomisi, ekemeyen çiftçi, üretemeyen sütçü, kazanamayan esnaf, pazarda alışveriş yapamayan ev hanımı, çalışan, ayın sonunu getiremeyen işçi başka da bir şey düşünmüyor. Bunun hesabını soracak bu millet, hem de 6 ay sonra önüne gelen sandıkta. Uyarayım da ağlamayın sonra. Millete tarihinde ilk kez 2 kere birden MTV ödeten bir iktidar olarak hiç ama hiç kaçışınız yok, bu millet elini cebine atanlardan bunun hesabını sorar, hem de öyle böyle değil…"