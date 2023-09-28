CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “emeklilerin maaşlarıyla ilgili söylenen bu sözlerin üzerinden aylar geçti. Her türlü atamayı, hazine arazi satışlarını, kamulaştırmaları bir gecede kararnameler ile yürürlüğe sokan sayın Cumhurbaşkanı’nın emeklileri bunca zaman bekletmesi kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EN AZ 14 BİN LİRA OLMALI

Yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği tarihte en düşük emekli maaşının 1.578 lira olduğunu ve o gün o emekli maaşıyla 8.2 gram altın alınabildiğinin altını çizen CHP’li Karakoz; “bugün ise en düşük emekli maaşı 7.500 lira ve sadece 4.3 gram altın alınabiliyor. Emeklinin kaybı 3.9 gram altındır. Sırf altın gramajını değerlendirip onun üzerinden bir maaş belirlenmiş olsa bugün en düşük emekli maaşı 14.169 TL olurdu” vurgusunu yaptı.

Milletvekili Karakoz; “emekli maaşları asgari ücret karşısında da hızla eriyor. Bugün 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı, 11.402 lira olan asgari ücretten yüzde 52 oranında daha az. Emekli maaşları sadece altın fiyatları karşısında değil, asgari ücret karşısında da erimektedir” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETTEN YÜZE 52 DAHA AZ

2001 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüzde 51,42 daha fazla olduğunu ve emekli maaşlarının ilk defa 2016 yılında asgari ücret karşısında 2.84 gerilediğini hatırlatan Karakoz; “o tarihten buyana emekli maaşları hep asgari ücretin gerisinde kaldı. Bugün gelinen noktada 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı; 11.402 TL olan asgari ücretten yüzde 52,3 daha azdır” açıklamasını yaptı.

CHP’li Karakoz; “emekli maaşları özellikle 2016 yılından bu yana asgari ücret karşısında erimiştir. Emekliler büyük mağduriyet yaşıyor. En düşük emekli maaşını alan 9 milyon civarındaki emeklinin maaşına, Temmuz ayında hiç zam yapılmadı. AKP iktidarı verdiği sözleri unutmasın ve emeklilerin maaş beklentilerini karşılayacak çalışmayı hemen meclise getirsin. Tüm partilerin ortak görüşü ve kararıyla meclisin açıldığı ilk hafta emeklilerimizi mutlu eden çalışmayı meclisten çıkartalım” çağrısını yaptı.