Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bayram ikramiyelerinin de işçilerin hesaplara yattığını belirterek işçi ve memurun sevincini ikiye katladı. Sendika Başkanı Hidayet Yaman de işçiler adına Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

İncirliova Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin tamamlanmasının akabinde belediye binası önünde imza töreni düzenlendi. Törende İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, toplu iş sözleşmesini imzaladı. Belediye çalışanları ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği törene siyasilerin yanı sıra Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

“Kimsenin alacağı yok"

Törende ilk konuşan Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Göreve ilk geldiğimde İncirliova Belediyesi’nde işçi ve memur aylığını alamıyordu. İşçi ve memurların alacakları vardı. Göreve ilk geldiğimde yaptığım tek iş, önce işçinin maaşı sonra memurun maaşını ödedim. O günden bugüne 4 yıldır bir gün hem işçinin hem de memurların maaşını ödememezlik yapmadım. Hepinizin hakkını, alacaklarını ödedim. Bugün de Aydın ve Ege’de en yüksek maaşı İncirliova Belediyesi veriyor. Ülkenin durumu ortada, ekonomik şartlar ağır, biz de zam yapmak zorunda kaldık. Aylıklarınızı 10 bin 410 lira yaptık. Hayırlı olsun. İkinci sürprizimiz ise bayram ikramiyelerinizi 10 yevmiye olarak sizlere ilave yaptık. Ayrıca kadrolu işçilerin tüm alacakları yatırdım. Kimsenin alacağı yok. Aylıkları bir gün önce yatırdım. Hepinize hayırlı olsun. Rabbim’den hepinize mübarek günde evlatlarınızla, ailelerinizle huzurlu bir şekilde bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

"Başkan Yaman'dan teşekkür"

Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, “Göreve geldiğiniz günden beri, biz emekçilere, biz emekçilerin ailelerine ve çocuklarına vermiş olduğunuz değer, göstermiş olduğunuz saygıdan dolayı teşekkür ediyorum. Buradan size söz veriyoruz, 4 yıl önce verdiğimiz gibi, hatırlarsanız sloganımız ‘sıkıntı yok’ idi. Evet, Aytekin Başkan olduğu sürece sıkıntı yok” diye konuştu.

Törenin sonunda Başkan Yaman, Başkan Kaya'ya teşekkür plaketi takdim etti. Maaşlarının artmasının mutluluğunu yaşayan belediye çalışanları da başkanlar Kaya ve Yaman'a çiçek verdi.