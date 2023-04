Aydın’da ön seçim yapma kararı alınan tek parti olan İYİ Parti’den 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı olarak öne çıkan Ahmet Ertürk, milletvekili adaylığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, ”Söz veriyorum hep beraber olacağız, birlikte kazanacağız” dedi.

İYİ Parti Aydın’da ön seçim sonucunda listede başı çekecek isimlerden olarak öne çıkan Ertürk, müracaatının ardından sosyal medya hesabında yer verdiği açıklamada, ''Milletvekili Aday Adaylığı açıklamamda beni yalnız bırakmayan Aydın İl ve İlçe Teşkilatlarımıza, Milletvekilli Aday Adayı arkadaşlarıma İyi Partiye gönül veren üyelerimize, Basınımızın değerli çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Vatanımız ve Milletimiz için hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Siyasete 2007 yılında Milliyetçi Hareket Partisinde başlayan Ahmet Ertürk, 2009- 2014 yılları arasında Aydın Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2015 yılında Aydın MHP İl Başkan Adayı olan Ertürk, 7 Haziran 2015 Seçimlerinden sonra İYİ Parti çatısı altında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akçener ile birlikte siyasete devam etti. 25 Ekim 2017’de İyi Parti Aydın kurucu teşkilat başkanı olarak görev alan Ertürk, On yedi ilçesindeki teşkilatlanmanın bizzat kurulmasında görev alarak büyük başarıya imza attı. 2018 Genel Seçimlerinde Milletvekili aday adayı olarak sıralamada istediği yerde olmamasına rağmen gece gündüz çalışmalarını sürdürerek desteğini esirgemedi. 2019 yerel seçimlerinde de İyi Parti Efeler Belediye Meclis Üyesi olarak seçilerek partisine ve Aydınlılara hizmetini sürdürdü. 28. Dönem İyi Parti Aydın milletvekili aday adayı olan Ertürk, yoğun ilgi ve istek üzerine aday adayı oldu.

Yapılacak olan ön seçimde en çok ismi geçen Ahmet Ertürk, “Her me olursa olsun ben her zaman ki gibi partim için çalışmaya devam edeceğim. Çünkü biz menfaatimiz ya da reklam olalım diye bu yola baş koymadık. Ben ve arkadaşlarım bu yola çıkarken yüreğimizi ortaya koyduk. Hayatımızı koyduk. Bizim için asıl ve önemli olan, Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin yolunda yürümek ve ona bağlı kalmaktır. Vazgeçmedim ve asla bu yoldan sonuç ne olursa olsun vaz geçmeyeceğim. Ben ve arkadaşlarım her zaman bu uğurda yol yürümekten yılmadık yılmayacağız. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah yolumuzu ve mücadelemizi hayırlı kılsın” dedi

Haber: Cemil Ağırbaşer