Kardeşköy Futbol Sahası hizmete hazır

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Aydın yatırımları çerçevesinde Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi’ne yapılan olan futbol sahası için çalışmalar tamamlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda tamamlanan 500 kişilik futbol sahası, Bölgesel Amatör Lig (BAL) standartlarına da uygun olurken, hizmet vermeye hazır hale getirildi. Proje bedeli 12 milyon 956 bin TL, ihale bedeli ise 10 milyon 980 bin TL olan sahanın ise önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

Konu ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Kardeşköy Futbol Sahası, hayatın ritmini yakalamak ve sporun tadını çıkarmak isteyen herkes için ideal bir mekan, futbol tutkunlarının yeteneklerini sergilemesi, yeni dostluklar kurması ve hayallerini gerçekleştirmesi için mükemmel bir platformdur” ifadeleri yer aldı.

