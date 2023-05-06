Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) afiş ve posterlerine düzenlenen provokatif saldırılar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Yenipazar ve Efeler ilçelerinde çeşitli noktalara asılan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz'un afişlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi. Kimliği bilinmeyen şahıslarca gerçekleştirilen saldırılara vatandaşlar da tepki gösterdi.

"Başarıyı gölgelemeye mi çalışıyorlar?"

Geçtiğimiz günlerde Yenipazar ilçesinde birçok mahalleyi ziyaret ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını ileten CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz'a vatandaşlar yoğun ilgi göstermiş, kendisine destek sözü vermişti.

Ziyaretin hemen ardından Kılıçdaroğlu ve Karakoz'un posterlerine provokatif saldırı yapıldı. Olay, vatandaşlar tarafından sosyal medyada "Bizim ilgimizi görenler başarıyı mı kıskanıyorlar? Amaçları başarıyı gölgelemek mi?" şeklinde yorumlandı.