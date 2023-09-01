Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında verilecek olan eğitim desteği için başvurular başladı.



Başkan Ömer Günel öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, öğrencilere verdiği eğitim desteğini sürdürüyor. Eğitim yardımı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından Kuşadası’nda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitim gören çocukları için verilecek. Eğitim desteği başvuruları, 2 Ekim tarihine kadar Kuşadası Belediyesi’nin https://kusadasi.bel.tr/burs-basvurusu/ adresli internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Üniversite öğrencileri ise 1 Ekim tarihinden sonra yine aynı adres üzerinden başvuruda bulunabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına her ay düzenli olarak ödeme yapılacak.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında Ekim-Mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönemde 576’sı ilkokul ve ortaokul, 166’sı lise, 82’si ise üniversite olmak 824 öğrenciye toplam 761 bin 280 TL eğitim desteğinde bulunuldu.

