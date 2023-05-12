Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Efeler ilçesi ve Koçarlı Mahallesi Çakırbeyli mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Salcı dün Çine ve Nazilli’de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Genç Parti adayı Mehmet Salcıyı karşılarında gören esnaf ve vatandaşlar şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi. Genç Parti adayı Salcı’yı karşısında gören vatandaşlar Cem Uzan’a olan sevgilerini söyleyerek Mehmet Salcı’ya destek olduklarını dile getirdiler.

Ziyaret ettiği her yerde sevgi ile karşılanan Mehmet Salcı’ya Aydın halkı içinden olması ve bu Memleketin çocuğu olduğu için destek vereceklerini ifade eden birçok Aydınlı, “ Abi hiçbir vekil adayı senin gibi bizlerle sohbet etmedi. Siz bizlerle el sıkmaktan öte dertlerimizi dinliyor çünkü siz bizi anlarsınız içimizden bir olarak size destek vereceğiz ve inşallah sizin mecliste olmanız için elimizden geleni yapacağız” sözünü verdiler.

Genç Parti Aydın milletvekili adayı Mehmet Salcı gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetini şu şekilde ifade etti, “ Ben bu memleketin çocuğu olarak esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Bizim kavgayla çamur atmayla işimiz olmaz. Benim tek derdim bu gündemde esnafın ve vatandaşın sıkıntılarına nasıl çözüm bulabilirim. Ben ve çocuklarım Aydın’da oturuyor vergimizi bu memlekette veriyor yani biz burada doğduk burada öleceğiz. Başkaları gibi evimiz işimiz başka yerde olup burada milletvekili adayı olmadık. O yüzden benim tek derdim vatandaşın ve esnafın derdine ortak olup bunlara çözüm olmak. Dün ve bugün nasıl vatandaşla iç içe isem bu yarın da aynı olacak. Özgürlük barış ve demokrasi içinde yaşamak adına varım” dedi.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer