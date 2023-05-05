CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’in açıklaması şöyle:

“AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ‘Aydın hak ettiği hizmeti alamıyor’ demiş. Bravo! 22 yıldır iktidardasınız; otoyol bitmemiş, adliye sarayı yok, PTT binası yok, hızlı tren hayal oldu, ağzınızdan düşürmediğiniz Güllük demiryolu yok! Havalimanı, Aydın’a ikinci üniversite say say bitmiyor… Nazilli Belediye Başkanı millet iradesine rağmen parti değiştirdi, hâlâ Nazilli il olacak… La Fontaine’den masallar.

Seçim önü elinizi tutan mı var? Bakın milletin bu işlere karnı tok. Bakın Aydın’da hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliğinde Millet İttifakı önde. Seçimi de kaybediyorsunuz, haydi size güle güle.”