Seçimlere 10 gün kala partiler oy toplama yarışına girdi. Neredeyse siyasi kimliklerinin ortadan kalktığı bugünlerde yapılan açıklamalar ve hazırlanan afişlerdeki ayrıntılar, vatandaşların dikkatini çekiyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) bu miting çalışması akıllara kazındı. MHP’nin bugün Aydın’ın ünlü Atatürk Kent Meydanı’nda yapmayı planladığı miting için hazırladığı afişte ‘Atatürk’ adının kullanılmaması vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Yeşil Sol'u örnek aldı, Atatürk'ü kaldırdı

MHP, Aydın’da bugün ve 14 Mayıs’ta yapacağı buluşmalar için bir afiş hazırladı. Ancak MHP, kapsayıcılıkta Yeşil Sol'u örnek almış olacak ki meydanın orijinal adı ‘Atatürk Kent Meydanı’ olmasına rağmen ‘Atatürk’ adını afişte kullanmadı. Bu durum vatandaşlarda ‘MHP milliyetçilikten bahsediyor ama Atatürk’ü yok sayıyor” yorumlarına neden oldu.

Yeşil Sol Parti de 29 Nisan’da Aydın’da yaptığı mitingde ‘Atatürk’ adını kullanmamış, sadece kent meydanı demişti.

Vatandaş: Kim ikiyüzlü?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul’un ardından Aydın Buharkent’te Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binasına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i 'ikiyüzlü' olarak niteleyen afişler asılmıştı. MHP’nin Atatürksüz bu afişi ise akıllara bu ikiyüzlü afişleri getirdi. MHP’nin ‘milliyetçiyim’ demesine karşılık, afişinde Atatürk adını kullanmadığını gören vatandaşlardan “Önce kendinize bakın; asıl kim ikiyüzlü?” yorumları yükseldi.

ÖZEL HABER: Ebru Paksoy - Cemil Ağırbaşer