Nazilli Belediyesi, bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi’nde camilerde kandil simidi dağıttı. Teravih namazı öncesi camilerde stant kuran belediye personelleri, özel olarak hazırlatılan ve paketlenen 15 bin adet simidi vatandaşlara ikram ederek Ramazan Bayramı’nı kutladı.





Ramazan ayı boyunca Nazilli’de yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Cebrail (a.s.) tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen bu mühim gecede hemşehrilerimizle ellerimizi semaya açıp dualarımızı ettik. Rahmetin yağmur gibi sağanak sağanak indiği, duaların kabul olduğu, affın ve mağfiretin bolca olduğu Kadir Gecesi'nde ülkemizin, milletimizin huzur ve mutluluğunun daim olmasını diliyorum. Başta Nazillimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum” dedi.