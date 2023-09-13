Başkan Arif Kunur yönetim kurulu ile birlikte Aydın Bölgesi'nin önemli kurumlarından biri olan Aydın Barosu'nu ziyarette bulunarak, derneğin gazetecilik mesleği üzerindeki fayda ve katkılarını aktardı.



Gazeteciligin Bölgedeki yeni soluğu Tingader'in meslek üzerinde Birlik ve Beraberliği en iyi nasıl oluşturabileceği konusundaki fikirler dile getirildi.



Baro Başkanı Anıl Yetişkin ise Tingader derneğine başarılar ve kolaylıklar diledi.

Ayrıca Başkan Kunur, Hukuki anlamda gazeteci meslektaşlarının da savunulma hakkı olduğunu belirterek, mesleğin günümüzdeki zorluklarını Başkan Yetişkin'e aktardı.