İYİ Parti Aydın Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, Aydın’ın her köşesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Ertürk, bu kez İncirliova ve Çine ilçe ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Sabah erken saatlerde İncirliova’da Sanayi Sitesini ziyaret eden Ahmet Ertürk, burada esnaflar ile sohbet etti.

Daha sonra Kırıcı İncirliova İşletmesi ile kahveleri ziyaret eden Ahmet Ertürk, buradan Çine İlçesine geçti.

Çine’de Bahçearası ve Çöğürlük köylerini ziyaret eden Ahmet Ertürk, burada yine halkın yakın ilgisiyle karşılandı.

Ahmet Ertürk burada yaptığı görüşmelerde, üreticilere verecekleri gübre, yem, mazot ve kredi desteklerini de dile getirerek, Aydınlı üreticilere altın çağlarını yaşayacaklarını açıkladı.

Harita mühendisliği, çiftçilik ve hayvancılık işletmeleri de bulunan Ahmet Ertürk, üretici kesimin sorunlarını dinledi.

İktidara geldiklerinde ilk işlerinden birinin üretici kesimi desteklemek olacağını kaydeden İYİ Partili Ahmet Ertürk, “Üretici desteklenip kalkındırılacak ki halkımız gıdaya ucuz ve kaliteli şekilde ulaşabilsin” dedi.

‘Halkın kapısında beklediği değil, halkın ayağına giden siyasetçi’ olarak halkın bağrına bastığı İYİ Parti Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk’ün son güne kadar çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtiliyor.

Haber: Ebru Paksoy