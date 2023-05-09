AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Mustafa Savaş, Aydın Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği’ni (AYESOB) ziyaret ederek, Esnaf Odaları Başkanları ile bir araya geldi.

AYESOB ziyaretine, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege ve Esnaf Odaları Başkanları katıldı.

Künkcü: Ben şahsım ve kurumum adına hizmetlerden çok memnunum

Görüşmede AYESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) uygulanmasından, Bağkur maaş düzenlemesi yapılmasından ve Sosyal Güvenli Kurumu borçlarının düşük faizli yapılandırmayla ödeme yoluna gidilmesinden çok memnun olduklarını belirterek, “Ben şahsım ve kurumum adına yapılan hizmetlerden dolayı çok memnunum. Yeni seçim döneminde de biliyoruz ki bunları yine siz yapacaksınız, yaparsınız. Bir de Mustafa Savaş vekilimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Esnafımızın dertlerini aktardık. Kendisi her zaman esnafın hem abisi hem arkadaşı oldu” dedi.

Savaş: Esnafımızın durumunda nasıl iyileştirmeler yapabiliriz diye çalışıyoruz

AK Parti Aydın Milletvekili Savaş ise esnafın ülke ekonomisinde çok büyük bir önemi olduğunu ve her zaman esnafın yanlarında olduklarını ve olacaklarını anlatarak şöyle söyledi:

“25 yıl görev yaptığım kurum dolayısıyla, esnafın sorunlarını bilen, dertlerini bilen, işini bilen bir kurumla tanışmış olmanın getirdiği o bilinçle biz de hep sizin yanınızda olduk. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar da 21 yıldan bu yana esnafımıza vermiş olduğunuz destekler ortada. Son dönemde Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu müjdeler ve meclis kapanmadan önce, mecliste yapmış olduğumuz heyetle ilgili düzenleme ve geçmişte esnafımızla ilgili yapmış olduğumuz düzenlemelerle birlikte sürekli esnafımızın durumunda nasıl iyileştirmeler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Çünkü esnafımız bizim başımızın tacı. Ekonominin can damarı, dinamosu, motoru.”

Savaş ayrıca AK Parti iktidarının 2002 yılında göreve geldiğinde Türkiye genelinde esnafa verilen kredi miktarının 150 milyon lira olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Bugüne kadar esnafımızın sorunları ile dertlendik, bunu en iyi bilen sizlersiniz. 2002 yılında Türkiye genelinde esnaf kooperatifleri üzerinden verilen kredi miktarı 150 milyon liraydı. Şimdi sadece bir kooperatifimiz 500 milyon lira kredi kullandırıyor. Aydın Şoförler Odası Başkanımız Semih Özmeriç bunun en önemli şahididir.”

Esnaf Odası Başkanlarının ortak sorunu, Bağkur düzenlemesi

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, konuşmanın ardından esnaf temsilcilerinin taleplerini dinledi. Esnaf Odası Başkanlarının ortak talebi ve sorunu, Bağkur düzenlemesi üzerine oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdede bazı esnaf gruplarının isimlerini saydığını belirten esnaf temsilcileri, telaffuz edilmeyen meslek guruplarında ‘Acaba bizi kapsamıyor mu’ endişesi olduğunu dile getirdi. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, meslek ayrımı olmayacağını belirterek, bunun yeni dönemde en hızlı şekilde ele alınacağını ifade etti.

Gerçekleşen ziyaretten memnun kaldıklarını belirten AYESOB Başkanı Künkcü ve diğer meslek odalarının başkanları, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’a teşekkürlerini iletti.

Haber: Ebru Paksoy