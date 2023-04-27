Kent içi trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara imza atmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki eş zamanlı olarak farklı noktalarda yol yapım işlerini planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Kuşadası ilçesinde yer alan Şükrü Küçük Caddesi’ni de yenileyerek kullanıma açtı.

Şükrü Küçük Caddesi yenilendi

Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası Şükrü Küçük Caddesi’nde vatandaşların yaşam konforunu arttırmak için hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından ekipler caddeyi; şerit çizgileri ve yol işaretlemeleri yaparak yayalar ve sürücüler için daha konforlu hale getirdi. Aynı zamanda kaldırımlar da yenilenerek yayaların hizmetine sunuldu.

Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulan yol, mahalle sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı. Caddenin daha modern bir görünüme sahip olduğunu belirten vatandaşlar; yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.