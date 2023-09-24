CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, açıklamasında şunları bildirdi: "CHP Aydın İl Başkanlığı olarak yaptığımız açıklamalarda halkımızın dertlerini, yaşadığımız ekonomik buhranı ve sırtımıza yüklenen zamlarla geçim sıkıntılarından söz ediyor; iktidar ve ortağının sahte gündemlerle milletimizi oylamasına asla izin vermemeye çalışıyoruz.

MHP İl Başkanı Sn. Alıcık ise bizlerin bu açıklamalarını gündem değiştirme çabası olarak görmüş ve yaptığı açıklama da bir kez dahi; altını çizerek söylüyorum bir kez dahi milletimizin yaşadığı sıkıntılara değinmemiştir.

Genel seçimler öncesi benzer beyanlarla CHP oyları eriyor demiş, partimiz ise yüzde 60 oy ile Aydın’da birinci parti olmuş ve vekil sayımızı da artırmıştık. Şimdi dertleri millet değil yerel seçimler de koltuk derdi. Sn. Alıcık, sen bizleri düşüneceğine ortağın ile aday düşün. Biliyoruz aklında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma hayalin var. Sağ da sol da Mustafa Savaş'tan daha yüksek oy alırım tarzı muhabbetler ediyorsun. Bize sorarsan hiç fark etmez. Hanginiz olursa olsun biz hazırız ve bu seçimleri önce Allah'ın izni ve sonra Aydın halkımızın takdiri ile kazanacağız.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu'na hakaret edip sonra yalanlama çabası içine girmen ise tam bir trajikomik durum. Biz senin kadın personeline de nasıl davrandığını gözlerimiz ile gördük. Sadece biz değil tüm kamuoyu gördü. Bu konuda kendini aklama çaban boşa kürek çekmektir. Kadınlara değer verdiğini söylüyorsun ama bu ülke de kadın cinayetlerine, küçücük kız çocuklarına yapılan istismara, ikinci sınıf muamelesi gören kadınlarımız hakkında tek kelime açıklama yapmıyorsun. Yapma Sn. Alıcık yapma. Yakışmıyor sana.

Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. CHP olarak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Özlem Çerçioğlu ile birlikte rekor bir oyla yeniden kazanacak, Cumhur İttifakının kale olarak gördüğü ilçeler de bile tarihi bir zafer elde ederek yerel seçimlerde tüm ilçelerimizde birinci parti çıkacağız. İddialıyız, hedeflerimiz net, inancımız tam."

