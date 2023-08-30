Yaban hayatının son sığınağı konumunda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı başta olmak üzere il genelindeki ormanların yangınlara karşı korunması hedefiyle önleyici tedbirler alınıyor. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ise birçok canlı türüne ve dünyada sadece Türkiye’de bulunan 18 bitki türüne ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda yangın nöbetine devam ediyor. Yangın tedbirleri çerçevesinde koruyucu kartallar iş başına geçerken, termal kameralı Mikro İHA’lar yapılan denetimlerde adeta kuş uçurtmadı.



YANGINLARA DİKKAT



Jandarma ve itfaiye ile koordineli gerçekleştirilen faaliyette havalanan Mikro İHA’lar, sık ormanlık alanlarda keşif ve arazi taraması gerçekleştirdi. Özellikle insan yoğunluğunun fazla olduğu Karasu ve Kavaklı burun koyları ile Kanyon bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde plaj giriş çıkış ve ormanlık bölgelerde termal tarama yapıldı. Gerçekleştirilen taramalarda termal sıcaklıklar yer yer 35 dereceleri görürken, yüksek sıcaklık değerinin tespit edildiği bölgeler ise sevk edilen ekipler tarafından kontrol edildi. Aynı zamanda ekipler, Milli Park’ın koylarında bulunan vatandaşları da orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olma çağrısında bulundu.



Milli Park’ın adeta koruyucu kartalları olan Mikro İHA’lar, ormanlık alanları havadan korurken, 24 saat esasıyla korunan alanda, yangın çıkarma riski oluşturan cam ve pet şişe gibi materyaller de toplanıyor. Ayrıca yapılan termal taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.