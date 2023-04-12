Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri kontrollerine aralıksız devam ediyor. Balık avı sezonu ile birlikte hareketlilik devam ederken, su ürünleri kontrol görevlileri de saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ilçe genelindeki iç sularda kontrollerini gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından nehirlerdeki sahibi belirsiz gergi ağları ve pinterleri kaldırarak imha etti. Uzun uğraşların ardından canlı olarak yakalanan balıklar da nehre geri salındı.





Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Didim ve Söke İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince Büyük Menderes Nehri’nde gerçekleştirdiğimiz denetimde tespit edilen 1380 sayılı su ürünleri kanununda iç sularda kullanımı yasak olan sahipsiz gergi ve pinterler toplanmış olup balıklar canlı olarak suya iade edilmiştir. Denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.