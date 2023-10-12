

Yaptığı açıklama ile Mustafa Arı'yı eleştiren CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, "AKP’nin vızıldayan meclis üyesi kanatlarını çırpmış, teşbihte hata olmaz ancak hakikaten havalanmış… Bak Sayın Arı, asıl hava değişimi kime olacak biliyor musun? Tam olarak sana! Ruhsatsız istiflediğinin iddia edildiği o tüpler yok mu o tüpler işte onlar sana hava değişimi yaptıracak… Hiçbir güvenlik tedbiri almadan, yasa yönetmelik dinlemeden, hepsinden önemlisi milletin canını hiçe sayarak istiflediğinin iddia edildiği tüpler sana havanı aldıracak…



"EMEKLİ EKONOMİK OLARAK BİTMİŞ"



Ama hep söyledik bak, tamam sen kendi ikbalin, cebin, gelirin için milletin canını da hiçe sayıyor olabilirsin belki, anladık, ne yazık ki umurunda değil ama bari memleketin ekonomisi, milletin açlığı, milletin dara düşmesini önemse, bir parça olsun buna kıymet ver. Bak emekli ekonomik olarak bitmiş olmasına rağmen bir parça zam istemesine, geçinememesine artık yaşayamamasına rağmen zam vereceğinize bir kereye mahsus 3 kuruş harçlık verdiniz kendinizce. Onu da çalışan emekliye vermiyorsunuz. Bu memlekette çalışmak zorunda kalmayan emekli mi bıraktınız. Emeklilerimiz geçim derdinden, ne bulurlarsa, ne işi yapabilirlerse onu yapıyorlar Sayın Arı. Velhasılıkelam biraz da milletin derdine tasasına bakın, bir yeriniz eksilmez! Kendi ekonominiz tıkırında anladık millet bari açlıktan kurtulsun" ifadelerini kullandı.