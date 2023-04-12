Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından itibaren sürdürülen Ata tohumlarından üretilen fidelerin dağıtım projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Yenipazar’da binlerce fide vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yenipazarlı vatandaşlar, organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Ata tohumlarından üretilen fidelerin dağıtım projesinde bugün ikinci gün. Yenipazar’da yapılan fide dağıtım organizasyonu, belediye binasının önünde gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımıyla gerçekleşen organizasyon kapsamında bugün vatandaşlara binlerce ücretsiz fide dağıtıldı. Başkan Çerçioğlu’na Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden ve Millet İttifakı üyeleri eşlik etti.

“Herkese teşekkür ediyorum”

Ata tohumlarından üretilen fidelerin vatandaşlara teslim edilmesi noktasında Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu bizzat yer aldı. Fideleri elleriyle teslim eden Başkan, bu sırada vatandaşlarla sohbet etti.

Fidelerin dağıtımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Çerçioğlu, “2014 yılından bu yana seralarımızda yetiştirdiğimiz tohumları halkımız ile paylaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Göreceksiniz, baharlar gelecek!” dedi.

4 milyon fide ücretsiz dağıtılacak

Ata tohumlarından elde edilen fideler, 2014 yılından bu yana Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilerek halka ücretsiz olarak dağıtılıyor. Dün başlatılan fide dağıtım çalışmaları kapsamında 200 bin Ata tohumu dağıtılmıştı. Bugün Aydın genelinde farklı noktalarda dağıtımlar gerçekleştiriliyor. Bu yıl Aydın genelinde 2 milyonu yazlık, 2 milyonu kışlık olmak üzere toplam 4 milyon Ata tohumunun vatandaşa dağıtılması planlanıyor. Dağıtılan Ata tohumları domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye gibi fidelerden oluşuyor. Bu çalışmanın temel amaçları arasında, sürdürülebilir tarım ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması ve kadınların ekonomiye kazandırılması bulunuyor.

Haber: Ebru Paksoy