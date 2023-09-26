Bahçecik Boğazı’nın tabiat parkı olması için çalışma başlatıldı

Kuşadası’nın en önemli doğal alanı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı; deniz, kum, güneş turizmi başta olmak üzere kültür ve kruvaziyer turizmiyle ön plana çıkan, denizel ve karasal biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahiptir. Milli Parktan sonra ikinci bir doğa alanının koruma statüsüne kavuşturulması için çalışma başlatıldı. Kuşadası’nın yanı başında bulunan, doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından çok önemli olan Bahçecik Boğazı’nın, Tabiat Parkı olması için incelemeler yapıldı.

Bahçecik Boğazı’nın Kuşadası’nda yaban hayatı için oldukça azalan doğal bir sığınak görevi gördüğünü belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Tabiat Parkı olması için Kuşadası sivil toplum örgütlerinin de desteklediği Bahçecik Boğazı’nda; alanın milli veya bölge seviyesinde üstün tabii fizyocoğrafik yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı özellikleri ve manzara güzellikleri ile kaynak ve manzara bütünlüğünü sağlayacak yeterli büyüklüğü, devletin mülkiyetinde olup olmadığı konularında önümüzdeki günlerde uzmanlar tarafından çalışmalar sürdürülecek. Akdeniz Bitki Örtüsü’nün en güzel örneklerinin görüldüğü Bahçecik Boğazı, aynı zamanda Kuşadası’nda yaban hayatı için oldukça azalan doğal bir sığınak görevi görmektedir. Orman ve maki formasyonunun zengin olduğu Bahçecik Boğazı, geofitler açısından da zengin olup, birçok bitkinin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkilerin yoğun olarak görüldüğü doğal bir alandır. Vadinin içinden Efes Antik kentine su taşıyan antik döneme ait su yolları ve hala sağlamlığını büyük ölçüde koruyan tarihi kemerler bulunmaktadır. Vadinin ortasında balıkçılların ve su kuşlarının geldiği bir su göleti bulunmaktadır. Ormanlık ve makilik alanlarda Puhu, Şahin, Yılan Kartalı, Atmaca gibi yırtıcılar ve birçok orman kuşları görülmektedir. Bahçecik Boğazı; Oklu Kirpi, Çakal, Tilki, Sansar, Porsuk, Domuz gibi memeliler, sürüngen, böcek ve kelebekler açısından zengin türlere de ev sahipliği yapmaktadır. Kızılçam, Sandal, Akçakesme, Karaağaç, Erguvan, Çınar, Meşe türleriyle birlikte birçok bitki ve ağaç türünün ormanlaşmış örneklerinin görüldüğü, Kuşadası’nın yanı başında olan önemli bir doğa alanıdır. Şehir merkezine çok kısa bir mesafede olan Bahçecik Boğazı’nın Tabiat Parkı statüsüne kavuşması, bölgenin korunmasını ve korumaya uyumlu kullanılarak gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda Kuşadası’nda Milli Parkla birlikte korunan bir alan daha kazanılmış olacaktır" dedi.

Yapılan incelemelere Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürü A. Egemen İşcan, DKMP Söke şefi Erdinç Kutsal ve EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü katıldı.



