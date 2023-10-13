Gazetecilik mesleğini yaptığını sanan arkadaşlar aslında reklamcılık yapıyor. Sonra kalkıp gazetecilik adını kullanarak tehditler savuruyor....

Adam açık açık demişki;

Geçen hafta Kuşadası’ndaydım.

Hem Doktor Özgür Bal’ı, hem Murat Saraç’ı dinledim, hem de Kuşadası’nda yerel seçimlere etki eden birçok saygın ismi…

Yazının başında da sponsorluk paralarını vs. her konuyu onların dile getirdiklerini de açık etmiş.

Özgür Bal ya da Murat Saraç’ı tanımam. Lakin Özgür bey burada dolgu malzemesi olmuş belli ki…

Bir ayağı İzmir’de diyerek Murat Saraç’ı anmasından belli ki gazetesinin kurulduğu yerden Kuşadası’na nasıl uzandığını da anlamış olduk.

Başından sonuna bilgisizlik, yazarlık adına sorumsuzluk kokan, “gazeteciliği yerel yönetimlere karşı nasıl tehdit malzemesi olarak kullanırız” sorularına cevap olacak cinsten bir yazıyı kaleme almış bu şahıs…

İzGazete yazarı olduğu iddia edilen, aslında mesleği reklamcılık olan, Kuşadası Belediyesi ve başkanı hakkında yazılar yazan ilgi çekici bir kişilik bu Özgür Coşkun!

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Yahu Özgür Coşkun!

Sen nereden bilirsin Kuşadası siyasetini, ne bilirsin Aydın’ı?

Belli ki vermişler 1-2 mesele buradan yürü diye, öyle yazarsın.

Bak kardeşim!

Belli ki Sayın Tunç Soyer ile patronunun arası çok iyi, tabii ki sana İzmir’de eleştiri de yasak, doğal olarak hinterlandını geniş tutmak, sağa sola çatıp alan büyütmek derdindesin. Bunu anlayabiliyorum. Coşkulusun. Ama bilmediğin bölge hakkında yazmak, ilçesinde hiçbir sorun yaşamayan başkana sanki sorunluymuşçasına yazılar yazmak nafile bir çabadır. Bunu böylece bilmelisin.

Reklamcı Özgür Coşkun,

Yazında yüzde 57 oy başarı mıdır? gibi tuhaf ifadeler kullanmışsın.

Yaşadığın İzmir’de CHP oyları 41’den 40’a gerilemiş. Haberin mi yok? Yoksa dalga mı geçiyorsun?

Senin bu mantığına göre CHP’li başkan oy kaybediyorsa başarısızdır.

Be mübarek o zaman Tunç Soyer de başarısız? Ona da giydir bakalım!

Ama yok! Oradan reklam alıyorsunuz sahiii!

Sen de gazeteci değil reklamcıydın değil mi?

Ne oldu?

Kuşadası Belediyesi reklam vermedi mi?

Onun için mi başarısız?

Yahu bırakın bu saçma işleri de mesleğimizi rahatça yapalım. 2-3 kişinin gazına gelip belediyeden reklam alırım, olmadı rakibinden bir şeyler kaparım mantığındaki insanlar yüzünden siyaset kurumu da basın da çöktü çöküyor! Bu işlere tevessül etmeyelim.

Reklamcı Özgür Coşkun, o isimleri bizzat araştıracağım!

Tabii ki herkes kendine yakışanı yapar ama Özgür Coşkun seni bundan böyle tüm Aydın öğrendi. Olur da biri hakkında yazarsın. O yazıyı ya Doktor adaşın Özgür Bal ya Murat Saraç yazdırmıştır derler. Hem sana hem onlara laf ederler ki hiç de hoş olmaz bu durum. Öyle değil mi?

Madem ki Kuşadası Belediyesi’ne 2 aday önermişsin. Onları da ben araştıracağım. Gerçekten Kuşadası için ne yapmışlar? Ya da kimlere ne kıyak yapmışlar da senin yazına konu olup belediyeye aday diye konuşulur olmuşlar.

Buradan açıklarım.

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Reklamcı Özgür Coşkun, Aydın’ı sana dizayn ettirmeyiz!

Diğer yandan Aydın siyasetinin belirleyici isimlerinin başında gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’nu da yazıya ustaca iliştirmen gözümden kaçmadı bay Özgür!

Ancak boşuna sevinme!

Başta Sayın Çerçioğlu olmak üzere Aydın siyaseti gazla çalışmıyor.

Tersine liyakate, vatandaş ile doğru iletişime, çözüm odaklı belediyeciliğe herkes saygı duyuyor.

Kuşadası Belediyesi’ni sen ve senin ağababaların dizayn edemez.

Belediye Başkanı’na İzmir’den feriştahınız gelse ayar veremez.

Aydın ve Kuşadası Aydınlıların ortak yaşam alanıdır.

Burada yanlış varsa düzeltmesini biz biliriz.

Siz önce kendi kapınızın önünü süpürün. Buraları kirletmeyin.

Reklamınızı alın önünüze bakın.

Haydi kardeşim. Gölge etmeyin!

Kalın Sağlıcakla….