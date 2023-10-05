Aydın siyaseti oldukça fırtınalı bir dönem geçiyor.

Aydın siyaseti oldukça fırtınalı bir dönem geçiyor.

CHP, AKP, İP, MHP ve diğer siyasi partiler oldukça karma karışık bir dönem geçirdi.

Genel siyasete bakınca Büyükşehirlerin içinde oldukları kargaşa ortamını analiz etmek çok zor değil.

İlçe ve İl kongreleri birçok siyasi parti bitirmiş durumda.

Özellikle yaşadığımız kente bakarsak Aydın’da durumlar stabil görünüyor.

Aydın siyasetinde başrollerde Cumhuriyet Halk Partisi ve Ak Parti olsa da İyi Parti’de bu alanda önemli bir rol oynuyor.

Efeler Belediyesi bir çıkmazın içinde yolunda devam ederken, “ev sahibiyim” diyen Mehmet Fatih Atay evini geri dönülmeyecek şekilde terk etmesi bir yana, diğer siyasi partilerin avuçlarını ovuşturmasına neden olsa da herkes avcunu yalamak zorunda kalacağı şimdiden görülmeye başladı.

MHP, AKP, İP başladı kendi aralarında görüşmeye.

Nasıl Alırız?

Alırsınız üçün beşini alacağınız kesin gözüyle bakılıyor.

Mehmet Fatih Atay ne yapar bilinmez. Ya bir partinin güdümüne girer ya da bağımsız çıkar. İstediği yerden girsin ya da girmesin “Sahipsiz kuzuyu kurt kaparmış”

Şunu unutmayın rüzgarla gelen fırtına ile gider…

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise bu konularda sessiz kalmayı tercih ediyor.

Sessizliğin ardından bir fırtınanın kopacağı belli ama görünen o ki Sayın Çerçioğlu yılların siyasetçisi olduğu için sabrı ve ne zaman nerede hamle yapacağını kimse kestiremiyor.

Bürokratlardan hiç birinin aday olmayacağını İfade eden Çerçioğlu, bir bakmışsınız çok sürpriz ama beklenen bir isimle karşımıza çıkarsa vay diğer adayların haline.

Herkes bir şeyler söylerken konuşurken Başkan Özlem Çerçioğlu susuyor ve yorum yapmıyorsa korkun derim…

Büyükşehir Belediyesi için zaten konuşmaya gerek yok. Özlem Çerçioğlu var iken kimin nereden aday olduğunun önemi yok.

Herkes şunu bilsin bükemediğiniz bileği öpeceksiniz…

Öpmek istemiyorsanız çenenizi kapatıp oturacaksınız.

Onu da yapamıyorsanız fragmanı CHP İL kongresinde izlediniz sanırım...

Kalın Sağlıcakla.

