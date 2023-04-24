Öyle Bir şey ki bu işte tamda yerinde bir şey. Belki şimdiden kendi kendinize düşüneceksiniz nasıl bir şey bu?
Öyle bir şey ki bu, akıl almaz.
Öyle bir şey ki bu, mantık dışı
Öyle bir şey ki bu, zorluyor.
Öyle bir şey ki bu, ne orada ne burada
Öyle bir şey ki bu, Allah Allah
Öyle bir şey ki bu, ne sen sor ne ben söyleyeyim
Öyle bir şey ki bu, sabahlar olmasın
Öyle bir şey ki bu, geceler gündüz olmasın
Öyle bir şey ki bu, ne siz anlarsınız ne de ben anlatabilirim
Öyle bir şey ki bu, inanılmaz bir mesele
Öyle bir şey ki bu, yer yerinden oynar.
Öyle bir şey ki bu, işte bunun cevabını kimse bilmez
İşte öyle bir şey ki bu, Efeler de
İşte öyle bir şey ki bu, Aydın'da
İşte öyle bir şey ki bu, Koçarlı'da
İşte öyle bir şey ki bu, Bozdoğan'da
İşte öyle bir şey ki bu, Karacasu'da
İşte öyle bir şey ki bu, Kuyucak'ta
İşte öyle bir şey ki bu, Germencik'te
İşte öyle bir şey ki tamamı bu köşede...
İşte öyle bir şey ki bu, Çarşamba gününü bekle!
İşte bunların hepsi…
İşte öyle bir şey ki, kim kime ne dedi?
İşte öyle bir şey ki, hangi siyasetçi hangi gazeteciyi tehdit etti?
İşte öyle bir şey ki, hangi parti kimle anlaştı?
İşte öyle bir şey ki, şerefli gibi görünüp şerefini sattı?
İşte öyle bir şey ki, hepsi bir diğer yazıda
İşte öyle bir şey ki...
İşte öyle!
Kalın sağlıcakla...