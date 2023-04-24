Öyle Bir şey ki bu işte tamda yerinde bir şey. Belki şimdiden kendi kendinize düşüneceksiniz nasıl bir şey bu?

Öyle bir şey ki bu, akıl almaz.

Öyle bir şey ki bu, mantık dışı

Öyle bir şey ki bu, zorluyor.

Öyle bir şey ki bu, ne orada ne burada

Öyle bir şey ki bu, Allah Allah

Öyle bir şey ki bu, ne sen sor ne ben söyleyeyim

Öyle bir şey ki bu, sabahlar olmasın

Öyle bir şey ki bu, geceler gündüz olmasın

Öyle bir şey ki bu, ne siz anlarsınız ne de ben anlatabilirim

Öyle bir şey ki bu, inanılmaz bir mesele

Öyle bir şey ki bu, yer yerinden oynar.

Öyle bir şey ki bu, işte bunun cevabını kimse bilmez

İşte öyle bir şey ki bu, Efeler de

İşte öyle bir şey ki bu, Aydın'da

İşte öyle bir şey ki bu, Koçarlı'da

İşte öyle bir şey ki bu, Bozdoğan'da

İşte öyle bir şey ki bu, Karacasu'da

İşte öyle bir şey ki bu, Kuyucak'ta

İşte öyle bir şey ki bu, Germencik'te

İşte öyle bir şey ki tamamı bu köşede...

İşte öyle bir şey ki bu, Çarşamba gününü bekle!

İşte bunların hepsi…

İşte öyle bir şey ki, kim kime ne dedi?

İşte öyle bir şey ki, hangi siyasetçi hangi gazeteciyi tehdit etti?

İşte öyle bir şey ki, hangi parti kimle anlaştı?

İşte öyle bir şey ki, şerefli gibi görünüp şerefini sattı?

İşte öyle bir şey ki, hepsi bir diğer yazıda

İşte öyle bir şey ki...

İşte öyle!

Kalın sağlıcakla...