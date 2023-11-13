Cumhuriyet Halk Partisi kongresi geçtiğimiz günlerde yapıldı ve Özgür Özel CHP Genel Başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi kongresi geçtiğimiz günlerde yapıldı ve Özgür Özel CHP Genel Başkanı oldu.

Değişim sürecinde Aydın’da değişen ne oldu ?

Birçok dedikodu ve oradan buradan duyma laflarla gündemi değiştirmeye çalışanlar şimdilerde Özlem Çerçioğlu’nun adaylığı için konuşur oldu.

Aydın’da her şey değişebilir tek değişmeyecek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olacağının halen farkında olmayanlar hayal kurmaya devam etsin.

Başarılı ve Anketlerde dahi hep birinci sırada olan halkın nezdinde kabul gören Topuklu Efe’yi nasıl değiştirecekler çok merak ediyorum.

Çapı belli kendileri belli olan kişilerin lafına bakıp Özlem Çerçioğlu için değişim diyecek biri aklını yitirmiş olmalıdır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, televizyon ekranlarında bir kere değil birçok kere İstanbul Ekrem İmamoğlu, Ankara Mansur Yavaş, Aydın’da ise Topuklu Efe’nin başarısını görmemek aptallık olur der iken, bizim çapsızlar nasıl Çerçioğlu değişir diyorlar anlamak mümkün değil.

Sanırım Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay istifa ettiğinde, konuşmalarının gazına gelenler bu hayal peşinde koşuyor.

Hayal kurmak güzeldir ama biraz gerçekçi olup görmek lazım.

Özlem Çerçioğlu namı diğer Topuklu Efe’nin ayak seslerini tüm Ülke duymuşken, siz hala neyin peşindesiniz.

Aydınlı olarak gurur duyacağınız yerde, aslı astarı olmayan şeyleri ortaya koymanın ne anlamı nede faydası var.

Aydın Özlem Çerçioğlu’nu seviyor ve arkasında değil yanında duruyor.

Aydın bir kez daha Topuklu Efe ile birlikte yürüyecek.

Kalın sağlıcakla….