Peki Neler yaşanıyor Aydın'da? Herkes bir şey söyledi ve ciddi bir algı operasyonu yaşandı.

Peki Neler yaşanıyor Aydın'da?

Herkes bir şey söyledi ve ciddi bir algı operasyonu yaşandı.

Ama kim ne yaparsa yapsın Aydın'da Özlem Çerçioğlu dışında bir aday olması imkansız.

Ben ilk programda dedimki "Kazanmayan ve kazanmak isteyenlerin yapmış olduğu algı operasyonudur"

Bunu daha önce başka yollardan denemeye kalkanlar oldu ama hepsi avucunu bir güzel şekilde yalamak zorunda kaldı.

Ne demiş atalarımız, 'Yenilen pehlivan güreşe doymasmış'

Peki gelelim Başkan Özlem Çerçioğlu için açıklanan oranlara.

Şimdi geçmişe dönersek eğer üst üste oyunu arttıran bir Topuklu Efe var ortada.

2009 da yüzde 26

2014 de yüzde 43.8

2019 da yüzde 53,94

2024 de ise CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı'nın dediği gibi Yüzde 70 ile seçilecek bir Topuklu Efe var.

Şimdi siz halen konuşuyor biz alırız diyorsunuz.

Olmadık şeyler paylaşıp millete amatörce videolar paylaşarak sözde karalama yapıyorsunuz.

Siz o kadar çok korkuyor o kadar çok çekiniyorsunuz ki ne yapacağınızı şaşırdınız.

Anketler ve halk sizin yani AKP algısının tam tersini söylüyor.

Özlem Çerçioğlu Aydın'da var olduğu sürece algı operasyonu içinde yaşayanlar sadece avucunu yalar.

Bugün Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandığında gerçekten sizlerin yüzünüzü görmek isterim.

Aydın'da Topuklu Efe olduğu sürece sizler ancak uzaktan bakar nasıl bir iftira atarız diye düşünür durursunuz.

Kalın sağlıcakla....